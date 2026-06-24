Heftig getroffen wurde das Weinhaus Treis in Weinähr vor einigen Tagen durch ein starkes Unwetter. Nach umfangreichen Aufräumarbeiten wird das Restaurant voraussichtlich am Donnerstag wieder seine Pforten öffnen.
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Am vergangenen Freitag musste Weinähr ein Unwetter mit einer mächtigen Matschwelle ertragen, die unter anderem das Weinhaus Treis schwer getroffen hat. Nun gibt es aber einen ersten echten Hoffnungsschimmer, da das Weinhaus am Donnerstag, 25. Juni, um 17 Uhr voraussichtlich wieder seinen Betrieb aufnehmen will.