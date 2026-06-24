Dank zahlreicher Helfer Weinähr: Weinhaus Treis macht wieder auf Andreas Galonska 24.06.2026, 14:30 Uhr

i Die Helferinnen und Helfer bei den Aufräumarbeiten am Weinhaus Treis legten eine kurze Pause für ein Gruppenfoto ein. Betreiber Göhkan Karakayali (4. von rechts) bestätigt, dass das Weinhaus bald wieder aufmachen wird. Andreas Galonska

Heftig getroffen wurde das Weinhaus Treis in Weinähr vor einigen Tagen durch ein starkes Unwetter. Nach umfangreichen Aufräumarbeiten wird das Restaurant voraussichtlich am Donnerstag wieder seine Pforten öffnen.

Am vergangenen Freitag musste Weinähr ein Unwetter mit einer mächtigen Matschwelle ertragen, die unter anderem das Weinhaus Treis schwer getroffen hat. Nun gibt es aber einen ersten echten Hoffnungsschimmer, da das Weinhaus am Donnerstag, 25. Juni, um 17 Uhr voraussichtlich wieder seinen Betrieb aufnehmen will.







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