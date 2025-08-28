60 Jahre verheiratet sein: Bei den heutigen Scheidungsraten ist das für jüngere Ehepaare eine besonders stolze Zahl. Bei den Linschieds in Weinähr steht nun die Diamantene Hochzeit an.

„Mir kommt es gar nicht so lang vor“, findet Helga Linscheid, und Walter Linscheid bestätigt: „Das ist, wie wenn man montags morgens aufsteht und kurz darauf feststellt, dass schon wieder Freitag ist.“ Die Zeit sei wie im Flug vergangen, sind sich die beiden einig. Tatsache ist aber: Helga und Walter Linscheid sind seit sage und schreibe 60 Jahren miteinander verheiratet – und haben am Donnerstag, 28. August, Diamantene Hochzeit.

Mit 17 den Mann des Lebens kennengelernt

Sie ist ein echtes Weinährer Mädchen. „Ich komme aus Winden, also eine Etage höher“, sagt Walter Linscheid schmunzelnd. Um zueinanderzufinden, mussten beide allerdings eine bis zwei Etagen tiefer steigen: Helga und Walter Linscheid lernten sich 1964 auf dem Michelsmarkt in Nassau kennen. Worüber sie damals miteinander gesprochen haben? Das wüssten sie nicht mehr so genau, es sei ja 60 Jahre her, antworten sie. „Woran ich mich aber noch sehr gut erinnere, ist, dass ich sofort dachte: ,Das isses.’ Und das war’s dann auch“, sagt Walter Linscheid. Liebe auf den ersten Blick also. Auch bei ihr: Mit 17 habe sie den Mann ihres Lebens kennengelernt, blickt Helga Linscheid zurück.

Da gab‘s nicht viel zu überlegen: Als sie etwa ein Jahr zusammen waren, heirateten sie, am 28. August standesamtlich und am 5. September kirchlich – nicht irgendwo, sondern im malerischen Ambiente des Klosters Arnstein. 1966 kam Tochter Susanne, fünf Jahre später Sohn Christoph, der frühere Weinährer Ortsbürgermeister, zur Welt. Gut 20 Jahre lang wohnte die junge Familie bei Helga Linscheids Mutter im Haus. „1986 haben wir gebaut und sind inklusive Schwiegermutter hierher gezogen“, erzählt Walter Linscheid, der in Nassau Klempner und Installateur lernte, diesen Beruf eine Zeit lang bei einer Firma in Frankfurt ausübte und 1973 zur Kreisverwaltung nach Montabaur wechselte, wo er 37 Jahre lang bis zu seiner Pensionierung den Fuhrpark leitete. Und seine Frau? „Ich habe eine Banklehre gemacht, diese wegen der Kinder aber abgebrochen“, erzählt Helga Linscheid. Es waren eben andere Zeiten damals. „Ich wusste, dass ich eine Familie zu ernähren habe“, beschreibt Walter Linscheid seinen Part der Rollenverteilung.

Aktiv in der Weinährer Rentnerband

Öfter mal in Urlaub fahren – ansonsten hätten sie eigentlich keine ausgesprochenen Hobbys, berichten Helga Linscheid (78) und ihr zwei Jahre älterer Mann, der schwer in der Weinährer Rentnerband aktiv ist. Wie sie ihre Jubelhochzeit feiern werden? „Am 28. August wollen wir zu zweit wegfahren“, verraten sie. Am 2. September soll dann mit Kollegen aus der Rentnerband und am 5. September, dem Jahrestag der kirchlichen Trauung, gemeinsam mit den beiden Kindern, den Enkelkindern Maëlle und Brice und anderen Verwandten und Freunden größer gefeiert werden.

Bleibt noch die Frage, ob es in ihrer langen Ehe auch mal Krisenzeiten zu überwinden gab. „Ich wollte noch nie weglaufen“, antwortet Walter Linscheid. „Ich würde sie morgen wieder heiraten – vorausgesetzt, dass sie mich nochmal nimmt.“ Na, wie schaut’s damit aus? „Natürlich!“, sagt seine Frau.