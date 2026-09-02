775 Jahre Weinähr feiert besonderen Geburtstag ein wenig anders Ulrike Bletzer 02.09.2026, 12:00 Uhr

i Ortsbürgermeister Florian Schliemann (hier vor dem Weinährer Rathaus) freut sich auf das Jubiläumsjahr. Bletzer Ulrike

Weinähr ist das Tor zum Gelbachtal und gleichzeitig der Anfang vom Westerwald. Dabei liegt die kleine Ortsgemeinde mit rund 450 Einwohnern mitten im Städte-Dreieck Koblenz, Limburg und Montabaur. Im kommenden Jahr feiert man Geburtstag.

Den Geburtstag ins Wasser fallen lassen, weil man das genaue Datum nicht kennt? Die Weinährer denken nicht im Traum daran. Sie halten lieber an einer Tradition fest, die historisch zwar keineswegs verbürgt, dafür aber umso praktikabler ist. „Die ersten Anfänge des Dorfes liegen leider in tiefes Dunkel gehüllt“, ist in der ersten Weinährer Dorfchronik aus dem Jahr 1952 zu lesen – jenem Jahr, in dem man per Ratsbeschluss kurz entschlossen ...







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