Der Wettergott muss Weintrinker sein. Pünktlich zum Start des Weinfestes in Katzenelnbogen schob er die Regenwolken zur Seite und ließ die Abendsonne scheinen. Ein „volles Haus“ war die Belohnung. Die Besucher fühlten sich in ein Weinlokal versetzt.

Wenn der Duft von Riesling in der Luft liegt, das Lachen gut gelaunter Menschen durch die Baumwipfel der Weiherwiese dringt und sich diese stimmungsvolle Veranstaltungsfläche mitten in Katzenelnbogen in ein Paradies für Weinliebhaber und Genießer verwandelt, dann weiß man: Es ist wieder Weinfest in Katzenelnbogen. Und Katzenelnbogen wäre nicht Katzenelnbogen, wenn man sich von der am Nachmittag herrschenden, unsicheren Wetterlage unterkriegen ließe. Mit stoischer Gelassenheit und einem Lächeln, das zumindest in Teilen vom Wein unterstützt wurde, erlebten sie den Wetterumschwung zur Abendsonne.

Längst ein fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders

Was einst als charmante Idee begann – „Warum nicht den Wein nach Katzenelnbogen bringen und ihn in der Weiherwiese genießen?“ – hat sich längst zu einem festen Bestandteil des regionalen Veranstaltungskalenders gemausert. Die Idee für das Weinfest entstand bei den Vorbereitungen im Rahmen der Feierlichkeiten zum 700. Jubiläum der Stadtrechteverleihung im Jahr 2012.

i Bei strahlendem Sonnenschein amüsierte sich auch die jüngere Generation in Katzenelnbogen. Rolf-Peter Kahl

Seinerzeit ein mutiger Entschluss der Katzenelnbogener, in den Mauern ihrer Stadt ein Weinfest anzubieten – doch der Mut wurde belohnt. Neben den „Catzenelnbogener Ritterspielen“ und dem Bartolomäusmarkt hat sich das Weinfest längst als ein weiteres Publikumsmagnet etabliert. Jahr für Jahr strömen zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus Katzenelnbogen und der ganzen Umgebung in das beschauliche Städtchen im Einrich, um gemeinsam zu schwenken, zu schlürfen und letztendlich zu trinken.

Die Weiherwiese präsentiert sich dabei wie ein gut gereifter Spätburgunder: einladend, vollmundig und mit genau der richtigen Portion Charakter. Zwischen liebevoll dekorierten Weinlauben, Livemusik und regionalen Köstlichkeiten lässt es sich eben hervorragend verweilen. Ob man sich nun als Weinkenner gibt oder einfach nur gerne mit einem Glas in der Hand philosophisch in die Abendsonne schaut – hier findet jeder sein Plätzchen.

Wahrheit und guter Wein kommen oft im Doppelpack

Stadtbürgermeisterin Petra Popp, die das Weinfest jedes Jahr mit einem charmanten Augenzwinkern eröffnet, brachte es schon im Jahr 2022 auf den Punkt – und zitierte dabei den deutschen Autor Werner Mitsch: „Wer die Wahrheit im Wein finden will, darf die Suche nicht gleich nach dem ersten Glas aufgeben.“ Ein Satz, der am Freitag sicher als offizielles Trinkmotto gelten durfte – denn wie heißt es so schön: Wahrheit und guter Wein kommen oft im Doppelpack.

i Dieses Männertrio feierte in den Weiherwiesen ihre ganz persönliche „After-Work-Party“. Rolf-Peter Kahl

Von Anbeginn tritt die Stadt als Veranstalter und Organisator auf. Doch ohne Vereine, diverse Gruppierungen wie zum Beispiel die Landfrauen, verschiedene Einzelpersonen, Musiker und selbstverständlich mehrere Weinhändler wäre solch eine Veranstaltung nur Makulatur. Wer Lust und Durst hatte, konnte und durfte einiges verkosten. Den Besuchern wurde durch mehrere Winzer eine breite Palette an Weinen aus den unterschiedlichsten Anbauregionen des Landes angeboten. Auch das passende Essen wurde gereicht, denn sowohl die Landfrauen als auch die Kirmesburschen „Anno Dazumal“ sorgten sich um das Wohl der Besucher. Das Fazit fiel durchweg positiv aus. Von den Winzern gab es ein Extra-Lob für das Einricher Publikum.

i Das Winzertrio des Weingutes Schmahl aus Lonsheim (Rheinhessen) lobte die Einricher Weinliebhaber. Rolf Kahl

Weinfeste sind in traditionellen Anbaugebieten schon lange Brauchtum – doch Katzenelnbogen zeigt, dass man für Lebensfreude im Glas keine Rebstöcke vor der Haustür braucht. Hier zählt das Miteinander, die Liebe zum Genuss und eine Atmosphäre, die selbst den kritischsten Korkenzieher zum Mitfeiern bringt. So hieß es am vergangenen Wochenende also: Gläser hoch, Sorgen runter – auf ein weiteres gelungenes Weinfest in Katzenelnbogen. Die Veranstaltung hat Zukunft, deshalb Prost und bis zum nächsten Jahr auf der Weiherwiese.