Besinnlich im Blauen Ländchen Weihnachtsstraßen locken nach Miehlen und Nastätten Bernd-Christoph Matern 25.11.2024, 19:00 Uhr

i Zeigt sich am Samstag und Sonntag als Weihnachtsstraße wieder in adventlichem Lichterglanz mit jeder Menge schöner Stände zum Bummeln und Verweilen sowie einem Programm am Alten Rathaus: die Nastättener Römerstraße. Bernd-Christoph Matern

Die Weihnachtsstraßen in Miehlen und Nastätten haben zur Einstimmung auf die Feiertage wieder allerhand zu bieten. Was die großen und kleinen Gästen erwartet.

Die Vorweihnachtszeit im Blauen Ländchen beginnt am kommenden Wochenende mit zwei beliebten Weihnachtsstraßen, und zwar in Miehlen und in Nastätten. In der Bienenstadt hat der Gewerbeverein wieder dafür gesorgt, dass sich die Römerstraße am Samstag, 30.

