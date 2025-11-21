Weihnachtsmarkt lockt wieder mit märchenhaften Szenen

Märchenhaftes hat in Burgschwalbach Tradition. Neben dem Märchenwald wartet auch der Weihnachtsmarkt Jahr um Jahr mit märchenhaften Szenen und festlichem Ambiente auf. Was die die Besucher in diesem Jahr erwartet.
Lesezeit 2 Minuten
Wenn sich der historische Ortskern rund um die mittelalterliche Dorfkirche in ein funkelndes Lichtermeer verwandelt, liegt wieder Weihnachtszauber in der Luft. Am Samstag, 29. November, ab 15 Uhr öffnet der 19. Märchenhafte Weihnachtsmarkt in Burgschwalbach seine Tore.