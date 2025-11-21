Tradition in Burgschwalbach Weihnachtsmarkt lockt wieder mit märchenhaften Szenen Christopher Kahl 21.11.2025, 14:00 Uhr

i Das Orga-Team des Burgschwalbacher Weihnachtsmarktes (von links): Michael Raake, Dieter Kramer, Andreas Ohlemacher, Ortsbürgermeister Daniel Sauerwein und Marianne Schneider Christopher Kahl

Märchenhaftes hat in Burgschwalbach Tradition. Neben dem Märchenwald wartet auch der Weihnachtsmarkt Jahr um Jahr mit märchenhaften Szenen und festlichem Ambiente auf. Was die die Besucher in diesem Jahr erwartet.

Wenn sich der historische Ortskern rund um die mittelalterliche Dorfkirche in ein funkelndes Lichtermeer verwandelt, liegt wieder Weihnachtszauber in der Luft. Am Samstag, 29. November, ab 15 Uhr öffnet der 19. Märchenhafte Weihnachtsmarkt in Burgschwalbach seine Tore.







