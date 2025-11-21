Tradition in Burgschwalbach
Weihnachtsmarkt lockt wieder mit märchenhaften Szenen
Das Orga-Team des Burgschwalbacher Weihnachtsmarktes (von links): Michael Raake, Dieter Kramer, Andreas Ohlemacher, Ortsbürgermeister Daniel Sauerwein und Marianne Schneider
Christopher Kahl

Märchenhaftes hat in Burgschwalbach Tradition. Neben dem Märchenwald wartet auch der Weihnachtsmarkt Jahr um Jahr mit märchenhaften Szenen und festlichem Ambiente auf. Was die die Besucher in diesem Jahr erwartet.

Lesezeit 2 Minuten
Wenn sich der historische Ortskern rund um die mittelalterliche Dorfkirche in ein funkelndes Lichtermeer verwandelt, liegt wieder Weihnachtszauber in der Luft. Am Samstag, 29. November, ab 15 Uhr öffnet der 19. Märchenhafte Weihnachtsmarkt in Burgschwalbach seine Tore.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungWeihnachtsmarkt

Top-News aus der Region