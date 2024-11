Einstimmung auf den Advent Weihnachtsmarkt kehrt nach Braubach zurück 13.11.2024, 19:00 Uhr

i Der Weihnachtsmarkt auf dem historischen Marktplatz in Braubach soll in diesem Jahr mit seiner festlichen Atmosphäre nach vier Jahren Pause wieder auf die besinnliche Zeit einstimmen. Stadt Braubach/Markus Fischer

Erst Corona, dann Altstadtsanierung: Vier Jahre war es still in der Adventszeit in der Braubacher Altstadt. Nun kehrt der Weihnachtsmarkt an seinen angestammten Platz auf den Marktplatz zurück. Die Planungen laufen auf Hochtouren.

Vier Jahre lang war es zur Adventszeit still auf dem Marktplatz in Braubach: Erst wegen der Kontaktbeschränkungen während Corona, dann wegen der Großbaustelle im Rahmen der Altstadtsanierung. Doch damit ist nun Schluss: Am zweiten Adventswochenende, Samstag und Sonntag, 7.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen