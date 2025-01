Wohin mit dem Alten? Weihnachtsbaum: entsorgen oder weiterverwerten? 09.01.2025, 15:00 Uhr

i Entsorgen, aber richtig: Am besten informiert man sich auf der Website des örtlichen Abfallentsorgers, wo der Weihnachtsbaum hingehört. Robert Michael/dpa-tmn

Neben der Herausforderung fachgerechter Entsorgung bieten sich auch teils kreative Möglichkeiten der Wiederverwendung oder Weiterverwertung.

Was an Weihnachten im silbrig-goldenen Glanz lamettabehängter und mit LED-“Kerzen“ bespickter Zweige noch leuchtende Kinderaugen garantierte, wird in der ersten Januarhälfte plötzlich zum braune Nadeln verlierenden Ärgernis, zum harztropfenden Sinnbild dafür, wie schnell uns nach „Oh, Du fröhliche“ der Alltagsstress erneut in seiner Gewalt hat.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen