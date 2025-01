Wirtschaft in der Region Weidenbach zieht Firmen an Thorsten Stötzer 23.01.2025, 15:00 Uhr

i Gruppenbild am Sägespaltautomat: Das Brennholz-Quartett informiert seine Besucher. Thorsten Stötzer

Ein Dorf im Blauen Ländchen freut sich über einen neuen Betrieb. Dadurch sind 30 zusätzliche Arbeitsplätze entstanden, eine echte Belebung für die Region.

Uniforest Titan heißt der Sägespaltautomat, der am Ortsrand von Weidenbach die Blicke auf sich zieht. Was für Laien wie ein Ungetüm wirkt, ist für das „Brennholz-Quartett“ so etwas wie die Trumpfkarte. Zu sehen ist die Maschine auf dem Gelände der früheren Holzhandlung und Sägewerk Schlosser.

