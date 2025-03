Unverzichtbarer Bestandteil des Gemeindelebens sind die Freiwilligen Feuerwehren. In Hahnstätten kam nun der Förderverein zusammen, bei dem Neuwahlen und Ehrungen mit Mittelpunkt standen.

Jörg Schwenk, Vorsitzender des Fördervereins, begrüßte die Mitglieder des Vereins zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehr Hahnstätten im großen Saal des Dorfgemeinschaftshauses in Hahnstätten, wo es um Vorstandsneuwahlen und Ehrungen ging. Zum neuen Ersten Vorsitzenden des Fördervereins wählte die Versammlung einstimmig Oliver Schwenk.

Zum neuen Beisitzer für die Aktiven wurde Marlin Schwenk gewählt. Dieses Amt hatte bisher Oliver Schwenk inne. Zum Beisitzer als Bindeglied zur Verwaltung bestimmte die Versammlung Jörg Schwenk, so bleibt er dem Vorstand des Fördervereins erhalten. Ebenfalls wurde mit Quentin Aulmann ein weiterer Kassenprüfer bestimmt.

Ehrungen seitens des Fördervereins standen auch auf der Tagesordnung. Für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit konnte Reiner Klein, für 35 Jahre aktive Mitgliedschaft konnten Oliver Schwenk, Dirk Hansmann und Tanja Wölfinger geehrt werden. Michael Müller, Thomas Zimmermann, Markus Hansmann, Peter Matthey, Volker Heil und Reiner Keitsch wurden für passive Mitgliedschaft im Förderverein geehrt.

49 aktive Wehrleute

Jörg Schwenk berichtete, dass – wie in den Jahren zuvor – die Feuerwehr mehrere Veranstaltungen innerhalb der Ortsgemeinde ausrichtete. Er gab einen Ausblick auf verschiedene Veranstaltungen für das Jahr 2025. Wehrführer Dennis Pfeiffer erklärte, dass die Freiwillige Feuerwehr Hahnstätten zum 31. Dezember 49 aktive Mitglieder, davon sind 28 ausgebildete Atemschutzgeräteträger, zählte.

Mehrere Hahnstätter Kameraden konnten neu verpflichtet werden und mehrere Kameraden absolvierten weiterführende Lehrgänge. 48 Monatsübungen und diverse Sonderausbildungen konnten durchgeführt werden. Durchschnittlich 21 Kameraden beteiligten sich an den Übungen. 43 Einsätze absolvierte die Wehr, 17 Brandeinsätze, 20 zur technischen Hilfeleistung und sechs Dekon-Einsätze, überwiegend im Bereich der Gasausströmung.

Ehrenamtliche Arbeit im Mittelpunkt

Der Wehrführer betonte, dass sehr viele Stunden ehrenamtlich geleisteter Arbeit hinzugekommen seien. Dafür bedankte er sich. Er bat seine Kameraden, Dank auch an die Arbeitgeber weiterzugeben, die ihre Mitarbeiter für Einsätze, die im vergangenen Jahr überwiegend tagsüber stattfanden, freistellen. Daneben galt sein Dank den Ausbildern, die Übungen vorbereiten und durchführen, den Gerätewarten für die Instandhaltung und Pflege der Gerätschaften und dem Küchenteam. Besonders lobte er das Team der Jugendfeuerwehr für die sehr gute Jugendarbeit. Hierdurch konnte in den vergangenen Jahren kontinuierlich die Aktive Abteilung verstärkt werden. Dank ging auch an das DRK Aar-Einrich, welches der Feuerwehr bei allen Einsätzen zur Seite steht.

Berichte zu ihren Sachgebieten gaben Gerätewart Leon Obermark und Jugendfeuerwehrwart Marco Arbter – zur Jugendfeuerwehr gehören acht Jungen und drei Mädchen. Jürgen Strack gab den Bericht der Alterskameraden – 14 sind sie an der Zahl. Nach dem Bericht des Kassierers Pascal Brettin zählten zum 31. Dezember 2024 343 Mitglieder zum Förderverein. Dem Vorstand konnte nach seinem Kassenbericht von der Versammlung Entlastung erteilt werden.

Gute Entscheidungen gemeinsam getroffen

Jörg Schwenk hatte nach den Kommunalwahlen im vorigen Jahr angekündigt, dass er, sollte er in Gremien gewählt werden, den Vorsitz im Förderverein abgeben möchte. Er ist nun Mitglied im Brand- und Katastrophenschutz-Ausschuss der Verbandsgemeinde (VG) Aar-Einrich und im Zweckverband der gemeinsamen Kreisfeuerwehrwerkstatt, beides in Funktion als Ratsmitglied in VG-Rat Aar-Einrich.

Zum Wahlleiter wurde Ortsbürgermeister Joachim Egert bestimmt. Er lobte das gute Miteinander und das Engagement des Vorsitzenden und der Mannschaft. Wehrführer Dennis Pfeiffer war es wichtig, Worte des Dankes an Jörg Schwenk zu richten. Er betonte, und das bestätigte Jörg Schwenk, dass wichtige Entscheidungen immer gemeinsam getroffen wurden. Beide Männer wünschten sich, dass das so bleibt.