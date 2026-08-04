Halle wegen Brandschutz zu Wegen Stadthalle: Musikszene mit großen Zukunftssorgen Tobias Lui 04.08.2026, 06:00 Uhr

i Die Stadthalle in Lahnstein ist aktuell geschlossen. Hintergrund sind Mängel im Brandschutz. Tobias Lui

Die Lahnsteiner Musikszene gestaltet seit 1988 das Kulturleben in der Stadt an vielen Stellen entscheidend mit. Aktuell hat man – wie viele andere Lahnsteiner Vereine – ein massives Problem: Die Stadthalle ist geschlossen.

Die Stadthalle in Lahnstein auf dem Salhofplatz ist seit zwei Wochen geschlossen: Hintergrund ist die dringende Empfehlung eines Brandschutzexperten, die Halle umgehend zu schließen. Bei seinen Untersuchungen waren dieser auf massive Brandschutzmängel in der 1972 erbauten Halle gestoßen, insbesondere die Lüftungsanlage bereitet Sorgen.







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