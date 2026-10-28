Brandschutzmängel Wegen Mängeln: Stadthalle Lahnstein Monate ohne Betrieb Tobias Lui 28.10.2026, 06:00 Uhr

i Lahnsteins gute Stube ist seit Monaten geschlossen. Wie es mit der Halle weitergeht, sollen Untersuchungen zeigen. Tobias Lui

Eine alte Lüftungsanlage, die nicht richtig funktioniert, und ein offener Installationsschacht sind zwei der Gründe, warum die Stadthalle in Lahnstein geschlossen ist. Doch wie geht es weiter?

Die Nachricht war ein echter Schock: Im Sommer verkündete die Stadt Lahnstein ohne jede Vorwarnung, dass die Stadthalle auf dem Salhofplatz wegen massiver Brandschutzmängel an der Lüftungsanlage umgehend gesperrt werden muss. Ein Schlag in die Magengrube für viele Vereine und Veranstalter, schließlich ist die Halle fast jedes Wochenende ausgebucht.







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