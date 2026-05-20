Mülltonnen, die überlaufen, weil länger nicht abgeholt, sorgen nicht nur für ein unschönes Stadtbild, sondern auch für Ärger bei den Anwohnern. Aktuell gibt es in Niederlahnstein wegen einer Baustelle Probleme mit der Müllentleerung.
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Dutzende Tonnen, die seit zwei Wochen darauf warten, geleert zu werden: In Niederlahnstein hat die Abfallwirtschaft des Rhein-Lahn-Kreises aktuell einige Probleme, die Straßen Hospitalgasse, Im Plenter und Holzgasse zu erreichen. Hintergrund ist der Ausbau der Emser Straße, der am 4.