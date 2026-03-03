Hat sich das gelohnt? Wegen 7,98 Euro zurück in den Knast Till Kronsfoth 03.03.2026, 10:00 Uhr

i Ein Mann aus Diez muss nun hinter Gitter, weil er Waren im Wert von 7,98 Euro gestohlen hat. Thomas Frey/dpa

Ein Mann, der auf der Straße lebte, litt aufgrund eines nicht erfolgten Bürgergeldbescheides Hunger. Da er einschlägig vorbestraft war, hatte der Diebstahl eines Stücks Hähnchenbrust im Wert von 7,98 Euro für ihn nun harte Konsequenzen.

Auf der Anklagebank des Diezer Amtsgerichtes fand sich kürzlich ein Mann wieder, der bereits vor drei Jahren wegen des Diebstahls einer Spülbürste und eines Basecaps sowie seiner zahlreichen, einschlägigen Vorstrafen zurück ins Gefängnis musste. Nach seiner Entlassung hatte der damals Obdachlose im August 2025 ein Stück Hähnchenbrust im Wert von 7,98 Euro gestohlen.







