Wegeausbau in Katzenelnbogen für rund 250.000 Euro

Gefühlt überall werden aktuell in den Stadt- und Gemeinderäten mögliche Förderanträge im Rahmen des Regionalen Zukunftsprogramms Rheinland-Pfalz diskutiert. So auch in Katzenelnbogen. Der Stadt winken Fördermittel in Höhe von 250.000 Euro.

Die Fördertöpfe des Regionalen Zukunftsprogramms Rheinland-Pfalz beschäftigen gerade die Stadt- und Gemeinderäte im gesamten Rhein-Lahn-Kreis und wohl auch darüber hinaus. Denn bis August muss zum Beispiel die Verbandsgemeinde (VG) Aar-Einrich ihre Projektanträge stellen, damit die Fördergelder dann auch rechtzeitig fließen. „Für die Stadt Katzenelnbogen geht es um ein Volumen von 250.000 Euro“, umriss Stadtbürgermeisterin Petra Popp auf der jüngsten Ratssitzung die Höhe der Fördermittel, auf die sich die Stadt berechtigte Hoffnungen machen kann. Bereits ab kommender Woche beginnt laut Popp die Sichtung und Bündelung der von den einzelnen Gemeinden eingereichten Vorschläge. Was aber wäre überhaupt förderungsfähig?

„Es können auch mehrere Maßnahmen angemeldet werden.“

Je nach Zahl der Anträge pro Kapitel lohnt sich auch ein Alternativvorschlag, stellte Petra Popp fest.

Dazu lag den Ratsmitgliedern eine sogenannte Positivliste förderungswürdiger Bereiche vor. Gegliedert nach den Kapiteln kommunale Infrastruktur (Kapitel 1), Klimaschutz (Kapitel 2) und Wirtschaft, Agrar und Verkehr (Kapitel 3). Laut Petra Popp gibt es wohl besonders bei Kapitel 3 noch Raum für Vorschläge. Daher sehe sie auch „gute Chancen“ für Wegebauprojekte, die sonst keine andere Förderung bekommen würden. „Das passt ja gut“, so die Einschätzung im Rat. Denn seit geraumer Zeit wird in den Sitzungen regelmäßig über den einen oder anderen Wirtschaftsweg diskutiert, der mal dringend ausgebaut oder saniert werden müsste. Zum Teil gab es da wohl auch schon Ortstermine mit Vertretern zuständiger Behörden, die aber offenbar bisher kaum zu Fördermaßnahmen führten.

Alternativvorschlag Outdoor-Fitnessgeräte

„Es können auch mehrere Maßnahmen angemeldet werden“, betonte Popp mit Blick auf die Positivliste. Zu den möglichen listenkonformen Projekten zählt zum Beispiel der bereits öfter diskutierte Ausbau des Wegs zwischen Allendorf und Ebertshausen. Eine am Wegesrand aufgestellte Lore, die an den Bergbau in der Region erinnert, ist da ein prominenter Orientierungspunkt. Die Kosten werden da auf etwa 35 Euro pro m² geschätzt. Ein weiterer Vorschlag ist der Ausbau des Fahrradwegs zwischen dem Katzenelnbogener Freibad und der Fußgängerunterführung der L318 nach Ebertshausen, Kostenpunkt etwa 50 Euro pro m². Das würde das Freibad dann auch noch mal für Besucher aus Schönborn und Ebertshausen interessant machen, die lieber mit dem Fahrrad kommen. Bisher müssen diese entweder über die grüne Wiese oder ein Stück L318 fahren. 90.000 Euro würde wiederum die anvisierte Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED kosten.

Mit den drei Vorschlägen wäre die Fördersumme von 250.000 Euro dann auch verplant. Falls aus einem anderen Kapitel noch eine Alternative zum Wegebau gebraucht wird, bieten sich laut Beschlussvorlage Outdoor-Fitnessgeräte für Erwachsene an. „Eventuell am Denkmal“, überlegte Petra Popp. Der Kostenpunkt liegt zwischen 2000 und 5000 Euro pro Gerät zuzüglich des Aufstellens und Herrichtens der Fläche. Der Rat stimmte zu, diese Vorschläge an die VG weiterzuleiten.