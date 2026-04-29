Schulleiter abgesetzt Wechsel an der Spitze des Oranien-Campus Altendiez Till Kronsfoth 29.04.2026, 19:00 Uhr

i Die Interimsleitung des Oranien-Campus verspricht einen reibungslosen Übergang. Thorsten Kunz

Der Schulleiter des Oranien-Campus wurde am Dienstagabend mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Die Genossenschaft spricht von „völlig unterschiedlichen Vorstellungen“ in Bezug auf den „pädagogischen Anspruch“.

Die Genossenschaft des privaten Gymnasiums Oranien-Campus Altendiez hat in einer außerordentlichen Generalversammlung am Dienstagabend personelle Entscheidungen zur Neuaufstellung ihrer Führung getroffen. Im Zuge dessen wurde der bisherige Schulleiter, der seit Gründung der Schule im Jahr 2014 auch als Vorsitzender der Genossenschaft tätig war, mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden.







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