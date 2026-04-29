Der Schulleiter des Oranien-Campus wurde am Dienstagabend mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Die Genossenschaft spricht von „völlig unterschiedlichen Vorstellungen“ in Bezug auf den „pädagogischen Anspruch“.
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Die Genossenschaft des privaten Gymnasiums Oranien-Campus Altendiez hat in einer außerordentlichen Generalversammlung am Dienstagabend personelle Entscheidungen zur Neuaufstellung ihrer Führung getroffen. Im Zuge dessen wurde der bisherige Schulleiter, der seit Gründung der Schule im Jahr 2014 auch als Vorsitzender der Genossenschaft tätig war, mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden.