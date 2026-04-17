An einem Schiffsanleger in Braubach ist am Freitagmorgen eine Wasserleiche angespült worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Viele Details sind bislang noch unklar. Unsere Zeitung hat nachgefragt.
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Eine unschöne Entdeckung machten Passanten am Freitagvormittag, 17. April, in Braubach: Am Schiffsanleger nahe des Campingplatzes ist eine Wasserleiche angetrieben worden, wie der Polizei auf Nachfrage bestätigt. Passanten hatten den Fund gegen 11 Uhr der Führungszentrale in Koblenz gemeldet.