Kriminalpolizei ermittelt Wasserleiche in Braubach entdeckt Mira Zwick 17.04.2026, 14:20 Uhr

i Am Freitagvormittag ist an einem Anleger in der Nähe des Campingplatzes in Braubach eine Wasserleiche entdeckt worden. Mira Zwick

An einem Schiffsanleger in Braubach ist am Freitagmorgen eine Wasserleiche angespült worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Viele Details sind bislang noch unklar. Unsere Zeitung hat nachgefragt.

Eine unschöne Entdeckung machten Passanten am Freitagvormittag, 17. April, in Braubach: Am Schiffsanleger nahe des Campingplatzes ist eine Wasserleiche angetrieben worden, wie der Polizei auf Nachfrage bestätigt. Passanten hatten den Fund gegen 11 Uhr der Führungszentrale in Koblenz gemeldet.







Artikel teilen

Artikel teilen