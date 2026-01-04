Große Anlagensanierung Wasser: Verbraucher in VG BEN müssen mehr berappen Andreas Galonska 04.01.2026, 12:00 Uhr

Tinkwasser läuft aus dem Wasserhahn – eine Selbstverständlichkeit für die Menschen in der VG Bad Ems-Nassau. Wegen großer Arbeiten an der Aufbereitungsanlage in Fachbach stehen aber höhere Kosten ins Haus.

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind für die Bürger selbstverständlich. In der VG Bad Ems-Nassau stehen allerdings umfassende Sanierungen an der Aufbereitungsanlage Fachbach an, die Mehrkosten mit sich bringen.

Im Sommer 2026 wird mit einem Großprojekt der Wasserversorgung in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau begonnen, das Auswirkungen auf die Verbraucher und ihre Ausgaben hat. Dabei geht es um die Sanierung der Wasseraufbereitungsanlage und des Stollens Fachbach, die voraussichtlich zweieinhalb Jahre dauern werden.







