Wasser: Verbraucher in VG BEN müssen mehr berappen

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind für die Bürger selbstverständlich. In der VG Bad Ems-Nassau stehen allerdings umfassende Sanierungen an der Aufbereitungsanlage Fachbach an, die Mehrkosten mit sich bringen.
Lesezeit 2 Minuten
Im Sommer 2026 wird mit einem Großprojekt der Wasserversorgung in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau begonnen, das Auswirkungen auf die Verbraucher und ihre Ausgaben hat. Dabei geht es um die Sanierung der Wasseraufbereitungsanlage und des Stollens Fachbach, die voraussichtlich zweieinhalb Jahre dauern werden.