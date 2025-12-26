Bis zu 7 Prozent mehr Wasser und Abwasser wird in der VG Loreley teuerer Mira Zwick 26.12.2025, 14:00 Uhr

i Steigende Lohn- und Energiekosten beeinflussen auch die Preise für Wasser und Abwasser. Nun wurden die Gebühren in der VG Loreley angepasst. Patrick Pleul/dpa. dpa

Die Wasser- und Abwassergebühren steigen – auch in der VG Loreley. Ratsmitglieder beschäftigten sich intensiv mit dem Thema für faire Preise zwischen Klimaschutz und Kostendeckung. Was Familien, Paare und Singles 2025 konkret zahlen müssen.

Die Kosten für Wasser und Abwasser steigen – eine Entwicklung, die sich weit über die Grenzen der Verbandsgemeinde Loreley und des Rhein-Lahn-Kreises beobachten lässt. Doch wie entwickeln sich die Kosten für die Bürger konkret? Können und sollen die Menschen in Zeiten des Klimawandels fürs Wassersparen belohnt werden?







