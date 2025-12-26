Wasser und Abwasser wird in der VG Loreley teuerer

Die Wasser- und Abwassergebühren steigen – auch in der VG Loreley. Ratsmitglieder beschäftigten sich intensiv mit dem Thema für faire Preise zwischen Klimaschutz und Kostendeckung. Was Familien, Paare und Singles 2025 konkret zahlen müssen.
Lesezeit 3 Minuten
Die Kosten für Wasser und Abwasser steigen – eine Entwicklung, die sich weit über die Grenzen der Verbandsgemeinde Loreley und des Rhein-Lahn-Kreises beobachten lässt. Doch wie entwickeln sich die Kosten für die Bürger konkret? Können und sollen die Menschen in Zeiten des Klimawandels fürs Wassersparen belohnt werden?