Trinkwasser abkochen kennt man normalerweise aus fernen Urlaubsländern, wo die hygienischen Standards andere sind als in Deutschland. Knapp eine Woche mussten es die Bewohner zweier Gemeinden im Rhein-Lahn-Kreis tun. Doch es gibt Entwarnung.
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Entwarnung in Obertiefenbach und Holzhausen an der Haide: Das Abkochgebot für Trinkwasser ist nun offiziell aufgehoben. Darüber informiert uns die Verbandsgemeindeverwaltung in Nastätten am Freitagmorgen, 3. Juli, basierend auf einer Anordnung des Kreisgesundheitsamts.