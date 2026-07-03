Abkochgebot aufgehoben Wasser in Obertiefenbach und Holzhausen wieder keimfrei Daniel Rühle 03.07.2026, 12:08 Uhr

i Das Trinkwasser in zwei Gemeinden des Rhein-Lahn-Kreises musste knapp eine Woche abgekocht werden. Grund war eine bakterielle Verunreinigung. Diese besteht nun laut Kreisgesundheitsamt nicht mehr. Hendrik Schmidt/dpa

Trinkwasser abkochen kennt man normalerweise aus fernen Urlaubsländern, wo die hygienischen Standards andere sind als in Deutschland. Knapp eine Woche mussten es die Bewohner zweier Gemeinden im Rhein-Lahn-Kreis tun. Doch es gibt Entwarnung.

Entwarnung in Obertiefenbach und Holzhausen an der Haide: Das Abkochgebot für Trinkwasser ist nun offiziell aufgehoben. Darüber informiert uns die Verbandsgemeindeverwaltung in Nastätten am Freitagmorgen, 3. Juli, basierend auf einer Anordnung des Kreisgesundheitsamts.







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