Kleine Leckage, großer Schaden Wasser im Diesel an Shell in Lahnstein: Ursache geklärt Mira Zwick 10.12.2025, 16:00 Uhr

Rund um Lahnstein fielen jüngst plötzlich mehrere Dieselautos aus – alle nach einem Stopp an derselben Tankstelle. Ursache war Wasser im Diesel. Shell kennt nun die Ursache und sagt, was nun geschieht. Und ein Leser berichtet, was ihm mal passierte.

Ende November waren auf den Bundesstraßen rund um Lahnstein einige Autos liegen geblieben. Alle betroffenen Fahrzeuge hatten eine Gemeinsamkeit: Sie hatten kurz zuvor einen Tankstopp an der Shell-Station an der B42 zwischen bei Lahnstein eingelegt. Die Ursache war schnell ermittelt: Der Dieselkraftstoff war mit Wasser verunreinigt.







