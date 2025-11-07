Künftige Nutzung offen Was wird aus dem Feuerwehrgerätehaus in Berndroth? Ulrich Pohl 07.11.2025, 17:00 Uhr

i Zurzeit wird das im Dorfgemeinschaftshaus intergrierte Feuerwehrgerätehaus nur als Unterstellplatz des Einsatzfahrzeugs der Einheit Berndroth genutzt. Ulrich Pohl

Die Zukunft des Feuerwehrgerätehauses in Berndroth ist unklar. Die Sanierung nach dem Brand im Oktober 2023 schreitet nur langsam voran und auch die Verwaltung will keine verlässlichen Aussagen treffen. Wie geht es nun weiter?

Während der Neu- und Umbau des Dorfgemeinschaftshauses in Berndroth auf die Zielgerade einbiegt, stagniert die Sanierung des im gleichen Gebäude integrierten Feuerwehrgerätehauses. Auch dieser Teil wurde bei dem Brand im Oktober 2023 stark in Mitleidenschaft gezogen und nahezu zerstört.







