Was war das für ein lauter Knall in Bad Ems?

Silvesterböller sind gefährlich. Das zeigt ein aktueller Fall in Bad Ems: Am zweiten Weihnachtstag knallte es plötzlich laut in der Bachstraße. Die Polizei liefert stückchenweise die Erklärung.
Lesezeit 1 Minute
Ein lauter Knall in der Bachstraße hat am zweiten Weihnachtstag die Menschen in Bad Ems verunsichert. Die Informationen der Polizei waren anfangs rar, aber über das Wochenende sind immer mehr Erkenntnisse ans Tageslicht gelangt.Was war geschehen? Laut Presseerstmeldung der Polizei ist es am 26.