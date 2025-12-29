Vorfall an Weihnachten Was war das für ein lauter Knall in Bad Ems? Daniel Rühle 29.12.2025, 12:00 Uhr

i Mit Silvesterböllern ist nicht zu spaßen. Das zeigt ein aktuelles Beispiel aus Bad Ems. Tobias Kleinschmidt/dpa. picture alliance / dpa

Silvesterböller sind gefährlich. Das zeigt ein aktueller Fall in Bad Ems: Am zweiten Weihnachtstag knallte es plötzlich laut in der Bachstraße. Die Polizei liefert stückchenweise die Erklärung.

Ein lauter Knall in der Bachstraße hat am zweiten Weihnachtstag die Menschen in Bad Ems verunsichert. Die Informationen der Polizei waren anfangs rar, aber über das Wochenende sind immer mehr Erkenntnisse ans Tageslicht gelangt.Was war geschehen? Laut Presseerstmeldung der Polizei ist es am 26.







Artikel teilen

Artikel teilen