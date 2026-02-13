Sanierung rechte Rheinstrecke Was verbessert sich an den Bahnstationen in Rhein-Lahn? Hans-Peter Günther 13.02.2026, 10:00 Uhr

i Mitten im Unesco-Welterbe hat die Deutsche Bahn dafür gesorgt, dass der Bahnhof Kaub seit rund 15 Jahren den Eindruck vermittelt, als wäre er einem Luftangriff zum Opfer gefallen. Einen barrierefreien Zugang wird es auch in Zukunft nicht geben. Hans-Peter Günther

Die Generalsanierung zwischen Troisdorf und Wiesbaden rückt immer näher. Im zweiten Halbjahr ist es soweit. Was hat die Deutsche Bahn mit den Stationen an der rechtsrheinischen Strecke im Rhein-Lahn-Kreis vor?

Bei Neu- oder Umbauten sollen die Bahnsteighöhen laut Angaben der Deutschen Bahn „grundsätzlich“ bei 76 Zentimeter über der Schienenoberkante liegen. Die ab 10. Juli zur Generalsanierung anstehende rechte Rheinstrecke wird aber regelmäßig von Güterzügen mit Lademaßüberschreitungen befahren.







