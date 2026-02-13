Die Generalsanierung zwischen Troisdorf und Wiesbaden rückt immer näher. Im zweiten Halbjahr ist es soweit. Was hat die Deutsche Bahn mit den Stationen an der rechtsrheinischen Strecke im Rhein-Lahn-Kreis vor?
Bei Neu- oder Umbauten sollen die Bahnsteighöhen laut Angaben der Deutschen Bahn „grundsätzlich“ bei 76 Zentimeter über der Schienenoberkante liegen. Die ab 10. Juli zur Generalsanierung anstehende rechte Rheinstrecke wird aber regelmäßig von Güterzügen mit Lademaßüberschreitungen befahren.