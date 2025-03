Busfahren will gelernt sein, das wurde jetzt bei einer lehrreichen Veranstaltung in der Nassauer Grundschule deutlich. Viertklässlern wurde dabei beigebracht, wo die Gefahren bei der Fahrt mit dem Schulbus lauern.

Wie sollen sich Jungen und Mädchen verhalten, wenn der Schulbus eine Panne hat und der Busfahrer nicht ansprechbar ist? Das war nur eine von vielen Fragen, die bei einer Busschulung in der Freiherr-vom-Stein-Schule in Nassau besprochen wurden. Dabei gab es für kleine und für große Teilnehmer eine Menge zu lernen.

Marion Mager, Mutter einer Schülerin, hat sich für eine Busschulung für Kindergarten-, Grundschulkinder und Campus-Lotsen engagiert. Diese soll auf die Probleme in den Bussen hinweisen und eine Sensibilisierung für gefährliche Situationen vornehmen. Vom Busunternehmen „Limes Land Bus by Modigell & Scherer Omnibusbetrieb GmbH“ kam Tina Heuser in eine vierte Klasse, in der sie anschaulich aus der Praxis über die Schwierigkeiten bei der Fahrt mit dem Schulbus sprach.

Und gleich ging es um einen aktuellen Fall, bei dem es eine Prügelei in einem Bus gab, die mit Nasenbluten endete. „Das ist eine sehr gefährliche Sache, meldet das den Lehrern!“, forderte Tina Heuser die Grundschüler auf. Die prügelnden Schüler sind bekannt – und bekommen einen Ausschluss vom Busfahren für einen oder sogar drei Monate. „Das heißt aber nicht, dass sie dann schulfrei bekommen. Die Eltern haben die Beförderungspflicht und müssen sich selbst darum kümmern, wie das Kind in die Schule kommt“, klärte Tina Heuser auf.

Ranzen absetzen bringt mehr Sicherheit

Weiter ging es mit dem Hinweis auf die Gefahren, die durch den Ranzen entstehen können. Bei aufgesetzten Ranzen können sich Mitschüler im Bus verletzen, außerdem könnten Schüler von einem vorbeifahrenden Fahrzeug am Ranzen mitgezogen und verletzt werden. Beim Ein- und Aussteigen gilt daher die Regel: Ranzen absetzen und in die Hand nehmen – auch, wenn es lästig ist.

Welchen Platz braucht ein Schulbus, wenn er ausschwenkt? Großes Rätselraten in der Klasse, bis eine Schülerin die richtige Lösung parat hatte: Ganze 23 Meter sind dafür nötig. Allen Fahrgästen muss auch klar sein, dass durch den toten Winkel Gefahren entstehen können. Die Seitenspiegel dienen einer sicheren und geraden Fahrt, aber mit ihnen kann man nicht erkennen, wenn sich ein Schüler im toten Winkel befindet. Der Raum direkt vor einem Bus ist auch gefährlich. „Der Fahrer sitzt erhöht und kann nicht erkennen, ob ein Kind direkt davor ist. Erst bei einer Körperlänge von 1,80 Meter wird der Kopf einer Person sichtbar“, verdeutlichte Tina Heuser.

Ausstieg mithilfe der Räuberleiter

Wie sollte man sich im Notfall verhalten? Wenn der Busfahrer ansprechbar ist, dann muss er informiert werden, falls es zum Beispiel im Fahrzeug qualmt. Sollte der Busfahrer ausfallen, dann muss gleich die Polizei angerufen werden, die darüber informiert werden muss, was wann wo passiert ist und wie viele Leute sich im Bus befinden. Wenn es noch brenzliger wird und die Schüler raus aus dem Bus müssen, dann kann man den Notlöseknopf hoch über den Türen drücken. Außerdem gibt es Dachluken, die man aufstoßen kann.

Im echten Bus wurde dann versucht, per Räuberleiter die nötige Höhe zu erreichen. „In einem Notfall kann man auch an den Stangen hochklettern“, erklärte Tina Heuser. Wenn gar nicht davon geht, dann kann man den Ausstieg durch ein Seitenfenster wagen. „Jede Scheibe hat zwei Schichten“, berichtete Tina Heuser. „Die erste zerspringt und das Glas kristallisiert“, fügte sie an. Es kann mit einer Jacke über dem Arm abgeräumt werden, dann muss die zweite Schicht mit mehr Kraft bearbeitet werden, damit sie herausspringt. Nach dem Ausstieg aus dem Bus sollten alle Fahrgäste Ruhe bewahren und abwarten, bis Hilfskräfte an der Unfallstelle ankommen.

i Tina Heuser zeigte den Grundschülern, wie man im Fall der Fälle mit der Räuberleiter an die Ausstiegsluke am Dach des Busses kommt. Andreas Galonska

Nach der Theorie ging es zur Praxis vor die Freiherr-vom-Stein-Schule zum Bushalteplatz, wo die Kräfte beim Busfahren demonstriert wurden. Allein durch eine Lenkbewegung wurde eine Honigmelone problemlos zerdrückt. Dann durften die Grundschüler einsteigen und begingen schon einen Fehler, weil die ersten auf die hintersten Plätze stürmten. Alles auf Anfang, alle raus, neuer Anlauf, dann nahmen die Mädchen und Jungen der Reihe nach die Plätze von vorne nach hinten ein. Alle hielten den Ranzen in der Hand und setzten ihn am Sitzplatz auf dem Boden ab. Im Bus wurde unter anderem noch der Feuerlöscher gesucht und vorne neben dem Platz des Fahrers gefunden. Nach weiteren Übungen gab es zum Abschluss kleine Geschenke für die Schüler.

„Seit Jahren gibt es Schwierigkeiten in den Bussen, die oft zu voll unterwegs sind“, hatte Schulleiter Thorsten Winkes berichtet. Eigentlich sollten die Erst- und Zweitklässler alle Sitzplätze haben, aber ältere Schüler stehen meist nicht auf. Wünschenswert wäre es auch Sicht des Schulleiters, wenn für die Schulkinder Busse mit Gurten unterwegs wären. Diese sind aber nicht Teil des Leistungsverzeichnisses für die Busbeförderung, das durch die Kreisverwaltung aufgestellt wird. Thorsten Winkes hofft, dass die Busschulung künftig jedes Jahr angeboten werden kann, damit möglichst alle Kinder davon profitieren. Der Schulleiter und Marion Mager loben den Einsatz des Bildungspakts Nassau für das Vorhaben. Es sind allerdings dreieinhalb Jahre ins Land gegangen, bis die Idee von Marion Mager zur Busschulung nun umgesetzt werden konnte.

Wir haben hier 14 Gemeinden im Einzugsbereich, etwa 70 Prozent kommen mit dem Schulbus.

Thorsten Winkes, Leiter der Freiherr-vom-Stein-Schule Nassau

Rund 320 Jungen und Mädchen gehen zurzeit zur Freiherr-vom-Stein-Schule nach Nassau. „Wir haben hier 14 Gemeinden im Einzugsbereich, etwa 70 Prozent kommen mit dem Schulbus“, verdeutlicht Thorsten Winkes die Bedeutung des Bustransports. Wenn ein Kind mehr als zwei Kilometer entfernt von der Schule wohnt, dann gibt es einen Anspruch auf die Beförderung per Bus zur Grundschule. Die Busschulungen soll es bald auch für Kindergärten geben, dann mit einem auf die ganz Kleinen angepassten Angebot. Ebenfalls zusammen mit dem Bildungspakt sei auch ein erster Aufschlag für die Etablierung von Buslotsen gemacht worden, die künftig den jungen Schülern auf dem Weg zu weiterführenden Bildungseinrichtungen zur Seite stehen könnten.