30 Grad in Gruppenräumen Was passiert gegen den Hitzestress in Limburgs Kitas? Stefan Dickmann 28.09.2026, 12:00 Uhr

i Der für vier Millionen Euro neu gebaute Kindergarten in Ahlbach hat sich im Hitzesommer 2026 sehr aufgeheizt. Stefan Dickmann

Sommer, Sonne, Sonnenschein – und 30 Grad im Gruppenraum der Kita. Und das bei einem Neubau wie in Ahlbach, wo man eigentlich an eine Klimaanlage hätte denken können. Darüber beschwert sich eine Mutter und erhält Antwort von Stadt und Pfarrei.

Vom ARD-Meteorologen Sven Plöger ist der Satz überliefert: „Hitze ist das gefährlichste Unwetter, das wir kennen.“ Kein Unwetter fordere so viele Opfer und Tote. Doch wohin bei der Hitze, wenn sich Räume nicht mehr abkühlen lassen? Eine Mutter, deren Töchter beide die Kita in Ahlbach besuchen, beklagte sich beim kirchlichen Träger, der Stadt und der Presse, dass in der neu gebauten Einrichtung für rund vier Millionen Euro keine Klimaanlage ...







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