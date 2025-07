Was passiert auf dem alten Lidl-Gelände in Hahnstätten?

Was passiert eigentlich auf dem alten Lidl-Gelände in Hahnstätten? Sollten da nicht eigentlich Wohneinheiten entstehen? Nach langem Stillstand tut sich nun etwas.

Eigentlich sollten die Wohneinheiten an der Marktstraße in diesem Jahr fertig sein. So hatten es jedenfalls der Gemeinderat und die in Bad Schwalbach ansässige CENTRA Immobilien GmbH als Investor bei der Veröffentlichung der Bauplanung im Juli 2020 mitgeteilt. Es war eine ambitionierte Vorhersage und ein gleichzeitiges Ende der unter den Hahnstätter Bürgern kursierenden teils wilden Gerüchten und Spekulationen, wie denn das 5800 Quadratmeter große ehemalige Lidl-Gelände zwischen Marktstraße und Oberneisener- und Bahnhofstraße zukünftig genutzt werde. Doch die Monate gingen ins Land und in der Marktstraße tat sich weiterhin nichts. Zwar war das Gelände mit Bauzäunen abgeriegelt worden, und das bauausführende Unternehmen für die Mehrgenerationenlandschaft, Schuhmacher, nutzte den Platz als Abstellgelände für Arbeitsgerät beziehungsweise Arbeitsmaterialien. Mit dem eigentlichen Projekt wurde jedoch nicht begonnen. Nun scheint es Klarheit zu geben.

Ein Zeichen für zukunftsfähiges Wohnen

Auf Anfrage unserer Zeitung, teilten zu Wochenbeginn der Geschäftsführer der CENTRA Immobilien GmbH aus Bad Schwalbach, Frank Kreuzberger, und Hahnstättens Ortsbürgermeister Joachim Egert mit, dass der Startschuss zum Baubeginn noch in diesem Jahr gegeben werden könne. Kreuzberger begründete die unliebsame Zeit der Untätigkeit an der Marktstraße, mit den – wegen hohem Anforderungsaufkommen bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) – Verzögerungen hinsichtlich einer positiven Förderung des Hahnstätter Projekts. Kreuzberger sagt gegenüber unserer Zeitung: „Vor wenigen Tagen informierte uns die ISB, dass die Förderungsgelder nun frei seien.“

Der Gemeinderat Hahnstätten sieht sich in der Verantwortung, das Angebot an Wohnraum für alle Bürgerinnen und Bürger aktiv mitzugestalten. Insbesondere bezahlbares und altersgerechtes Wohnen stehen im Fokus der kommunalen Planung. Der Ort schreitet in Sachen Wohnraumentwicklung zügig voran und lässt allein mit dem Projekt in der Marktstraße 58 Wohneinheiten, generationsübergreifend geplant, entstehen.

Abriss steht als Erstes an

Der Bauplanentwurf sieht den Abriss des seit 2016 leer stehenden Lidl-Gebäudes, sowie die Immobilie des Euro-Marktes (Schließung 2019) als ersten Schritt vor. Im Anschluss sollen vier unterschiedlich gestaltete Wohnhäuser mit insgesamt 58 Wohneinheiten entstehen, heißt es von den Verantwortlichen. Rund 30 dieser Einheiten werden seniorengerecht konzipiert, wodurch die Gemeinde insbesondere der älteren Bevölkerung ein modernes, barrierefreies Zuhause im Ortskern bieten möchte.

Das Wohnquartier soll sich harmonisch in die bestehende Bebauung einfügen. Zwischen den Häusern ist ein großzügig angelegter Innenhof mit Grünflächen, Spielbereichen und Sitzgelegenheiten geplant – ein Ort der Begegnung für alle Generationen. Die Wohnungen werden sowohl zur Miete als auch zum Kauf angeboten. „Unsere stets verfolgte Idee einer Mehrgenerationenwohnlandschaft auf dem frei werdenden Gelände wurde auch vom Lidl-Konzern ausdrücklich unterstützt“, betonte Ortsbürgermeister Joachim Egert. Änderungswünsche des Bau- und Planungsausschusses – etwa in Bezug auf die Einbindung in das Ortsbild – sind in die Planungen eingeflossen.

Perspektive für die kommenden Jahre

Mit dem Projekt auf dem ehemaligen Lidl-Gelände leistet Hahnstätten einen wichtigen Beitrag zur Wohnraumentwicklung im ländlichen Raum – ein Bereich, der zunehmend an Bedeutung gewinnt. Neben diesem zentralen Vorhaben sind weitere Neubauprojekte in der Gemeinde geplant. Damit stärkt Hahnstätten seine Position als lebenswerter Wohnort für Jung und Alt – mit einem klaren Bekenntnis zur sozialen Durchmischung, Nachhaltigkeit und Lebensqualität.