Ganoven suchen in Priester-Kutte Zuflucht im Kloster: Die Räuberpistole der Theatergruppe „Die Mühlbacher“ kommt in wenigen Wochen auf die Bühne. Doch dabei kann die Truppe auch ernste Themen, wie ein Blick in die Vergangenheit zeigt.
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Die komödiantische Räuberpistole „Der Juwelen-Priester“ der Miehlener Theatergruppe „Die Mühlbacher“ verspricht ein Erfolg für die Freunde des strapazierten Zwerchfells zu werden. Seit 2004 zeigt die Truppe, wie vielseitig sie ist, inszenierte sie bereits Stücke, die durchaus ernstere Themen ansprachen.