Nach „Juwelen-Priester“ Was Miehlener Theatergruppe schon auf die Bühne brachte Daniel Rühle 28.03.2026, 20:00 Uhr

i Bereit fürs Online-Dating: „Die Mühlbacher" bei einer ihrer Proben im Jahr 2023 für das Stück „Klick klick weg – Online-Dating für Einsteiger". Marta Fröhlich. Thorsten Stötzer

Ganoven suchen in Priester-Kutte Zuflucht im Kloster: Die Räuberpistole der Theatergruppe „Die Mühlbacher“ kommt in wenigen Wochen auf die Bühne. Doch dabei kann die Truppe auch ernste Themen, wie ein Blick in die Vergangenheit zeigt.

Die komödiantische Räuberpistole „Der Juwelen-Priester“ der Miehlener Theatergruppe „Die Mühlbacher“ verspricht ein Erfolg für die Freunde des strapazierten Zwerchfells zu werden. Seit 2004 zeigt die Truppe, wie vielseitig sie ist, inszenierte sie bereits Stücke, die durchaus ernstere Themen ansprachen.







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