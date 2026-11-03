Beisetzung in Rhein und Garten Was man bei neuen Bestattungsformen beachten muss Marta Fröhlich 03.11.2026, 19:00 Uhr

i Edwin Klingelhöfer und Ruth Fischer von Rhein-Lahn Bestattungen haben bereits erste Erfahrungen mit den neuen Bestattungsformen gesammelt. Marta Fröhlich

Das neue Bestattungsgesetz wirft für Betroffene und Bestatter Fragen auf. Nun braucht es praktische Lösungen und Aufklärung zu rechtlichen Bedingungen. Das sagen die Profis nach zehn Monaten mit neuem Gesetz.

Ob im eigenen Garten, im Fluss oder in der Urne auf dem Kaminsims zu Hause: Das neue Bestattungsgesetz bringt viele neue Möglichkeiten der Beisetzung, aber auch Herausforderungen und Fragen mit sich. Ruth Fischer und Edwin Klingelhöfer von Rhein-Lahn Bestattungen, die jüngst eine Verstorbene unter einem privaten Kirschbaum beigesetzt haben, berichten von rund zwei Dutzend Anfragen allein in diesem Jahr, „viele davon Flussbestattungen“, so Ruth ...







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