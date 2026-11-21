Winter an Rhein und Lahn Was machen Obdachlose im Kreis, wenn der Frost kommt? Till Kronsfoth 21.11.2026, 06:00 Uhr

i Die Obdachlosenunterkunft „Zum Mühlchen 41“ in Diez wird derzeit renoviert. Auswirkungen auf die Möglichkeit der Unterbringung hat dies nicht. Thorsten Kunz

Während viele Menschen die kalten Nächte hinter verschlossenen Türen im Warmen verbringen, beginnt für Wohnungslose eine besonders herausfordernde Zeit. Wo finden sie Schutz vor den eisigen Temperaturen? Und wie sind die Städte und VGs vorbereitet?

Der Winter steht vor der Tür und die Temperaturen fallen. Für kommende Woche wird an Rhein und Lahn das erste Mal mit Nachtfrost gerechnet. Was für die meisten Menschen lediglich bedeutet, die Heizung in den eigenen vier Wänden höher drehen zu müssen, kann für die Schwächsten unserer Gesellschaft lebensbedrohlich werden.







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