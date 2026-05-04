St. Goarshausen: Imageschaden? Was hinter der Absage zum Loreley-Jubiläum steckt Mira Zwick 04.05.2026, 14:42 Uhr

i Tausende Musikfans kommen regelmäßig zu Konzerten auf den Loreleyfelsen, viele mit ihrem eigenen Pkw. Doch Verhandlungen über den Pachtvertrag zu den Parkplatzflächen überschatten vermeintlich die Jubiläumsveranstaltung zu 50 Jahre Konzerte auf der Loreley. Thomas Frey. picture alliance / imageBROKER

Die eigenmächtig vom Ersten Stadtbeigeordneten Daniel Daum abgesagte Loreley-Jubiläumsfeier am 2. Mai sorgte für Zoff im Rat von St. Goarshausen. Doch hinter den Kulissen geht es um mehr als nur ein Event.

Nicht nur im St. Goarshäuser Stadtrat krachte es kürzlich mal wieder ordentlich im Gebälk, der jüngste Eklat zog zuletzt weitere Kreise. Der Erste Stadtbeigeordnete Daniel Daum hatte eine Veranstaltung mit Podiumsdiskussion zum Jubiläum „50 Jahre Konzerte auf der Loreley-Freilichtbühne“, die am 2.







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