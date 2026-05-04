Die eigenmächtig vom Ersten Stadtbeigeordneten Daniel Daum abgesagte Loreley-Jubiläumsfeier am 2. Mai sorgte für Zoff im Rat von St. Goarshausen. Doch hinter den Kulissen geht es um mehr als nur ein Event.
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Nicht nur im St. Goarshäuser Stadtrat krachte es kürzlich mal wieder ordentlich im Gebälk, der jüngste Eklat zog zuletzt weitere Kreise. Der Erste Stadtbeigeordnete Daniel Daum hatte eine Veranstaltung mit Podiumsdiskussion zum Jubiläum „50 Jahre Konzerte auf der Loreley-Freilichtbühne“, die am 2.