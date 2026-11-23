Meinung zum Urteil um Schüsse Was hat sich Rechtsstaat dabei gedacht? Marta Fröhlich 23.11.2026, 12:00 Uhr

i Marta Fröhlich Jens Weber. MRV

Zwei Männer verfolgen einen dritten mit Autos durch Diez, einer schießt sogar auf ihn. Doch für versuchten Totschlag müssen sie nicht büßen. So will es das Gesetz. Eine Farce, findet unsere Reporterin, die die Verhandlung beobachtet hat.

Es war eine filmreife Vorstellung. Zwei Männer verfolgen einen dritten durch die Diezer Innenstadt rasend, um ihm eine Abreibung zu verpassen. Einer der beiden zieht eine Waffe, schießt sechsmal auf den Verfolgten. Unverletzt steuert dieser seinen ramponierten Wagen durch die Stadt zur Eissporthalle, wo er ein Konzert und Polizei vermutet.







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