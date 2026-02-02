Keine Termine in Lahnstein Was droht, wenn der Führerschein nicht umgetauscht wird Marta Fröhlich 02.02.2026, 12:00 Uhr

i Vom grauen und rosa Lappen, aber auch von manchem alten Plastikführerschein müssen sich Kraftfahrer dieser Tage trennen. Arne Dedert/dpa

Nach den grauen und rosa „Lappen“ müssen nun auch die ersten Scheckkartenführerscheine umgetauscht werden. Das ist aktuell in Lahnstein nicht möglich. Welche Konsequenzen den Kraftfahrern ohne aktuelles Dokument drohen.

Personelle Engpässe sind laut Stadtverwaltung der Grund dafür, dass Lahnsteiner aktuell keine Termine bei der Führerscheinstelle buchen können. Nur bei existenziell dringenden Anliegen soll man sich per Mail oder Telefon an die Behörde wenden. Betroffene Bürger bittet man, sich per E-Mail unter Angabe einer Telefonnummer an







