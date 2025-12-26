Kräuterpädagogin im Gespräch Was die Raunächte an Rhein und Lahn auszeichnet Ulrike Bletzer 26.12.2025, 15:00 Uhr

i Über ihre intensive Beschäftigung mit Kräutern ist Alexandra Mata zu den Raunächten gekommen und hat dazu auch schon einen Workshop gegeben. Hier demonstriert die Kräuterpädagogin, die seit einigen Monaten in Patersberg lebt, wie man Kräuter räuchert und zum Duften bringt. Bletzer Ulrike

Räucherstäbchen, Tarot-Karten und 13 Wünsche: Um die Raunächte zwischen den Jahren ranken sich viele Mythen, und es gibt einige Bräuche. Doch warum? Und was sind die Raunächte eigentlich? Die Kräuterpädagogin Alexandra Mata erklärt es.

Raunächte – ein uraltes Brauchtum, das längst in Vergessenheit geraten ist? Der erste Teil des Satzes trifft zu, der zweite nicht. „Seit ein paar Jahren boomt das Thema regelrecht“, berichtet die Kräuterpädagogin Alexandra Mata, die selbst vor Kurzem einen Workshop zur „Magie der Raunächte“ angeboten hat, und fügt hinzu: „Ich denke, das hängt damit zusammen, dass unsere immer schnelllebiger werdende Welt kaum noch Zeit und Raum lässt, zur Ruhe ...







