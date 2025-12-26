Was die Raunächte an Rhein und Lahn auszeichnet

Räucherstäbchen, Tarot-Karten und 13 Wünsche: Um die Raunächte zwischen den Jahren ranken sich viele Mythen, und es gibt einige Bräuche. Doch warum? Und was sind die Raunächte eigentlich? Die Kräuterpädagogin Alexandra Mata erklärt es.
Lesezeit 4 Minuten
Raunächte – ein uraltes Brauchtum, das längst in Vergessenheit geraten ist? Der erste Teil des Satzes trifft zu, der zweite nicht. „Seit ein paar Jahren boomt das Thema regelrecht“, berichtet die Kräuterpädagogin Alexandra Mata, die selbst vor Kurzem einen Workshop zur „Magie der Raunächte“ angeboten hat, und fügt hinzu: „Ich denke, das hängt damit zusammen, dass unsere immer schnelllebiger werdende Welt kaum noch Zeit und Raum lässt, zur Ruhe ...