Veranstaltung informiert Was Bürger über Solarpark in Winden wissen müssen Ulrike Bletzer 09.07.2026, 16:00 Uhr

i Der Erste Beigeordnete der Ortsgemeinde Winden, Janusch Rommersbach (rechts), begrüßte 25 bis 30 Besucher zu der Infoveranstaltung mit Inga Vergin, der technischen Vorständin der Genossenschaft pro regionale energie. Bletzer Ulrike

Bei einer Infoveranstaltung im Bürgerhaus erfuhren Interessierte mehr über den Solarpark „Vor dem Lohwald“ in Winden. Vor allem der Aspekt einer möglichen Beteiligung an dem Projekt wurde ausführlich vorgestellt.

Morgens in Betrieb gegangen, abends ausführlich mit seinen Beteiligungsmöglichkeiten vorgestellt: In Winden stand am Mittwoch, 8. Juli, mindestens zweimal der Solarpark „Vor dem Lohwald“ im Zentrum allen Geschehens. Etwa 25 bis 30 Mitbürger begrüßte der Erste Beigeordnete Janusch Rommersbach in Vertretung des erkrankten Ortsbürgermeisters Gebhard Linscheid zu einer Infoveranstaltung im Windener Bürgerhaus, wo Inga Vergin, technische Vorständin ...







Artikel teilen

Artikel teilen