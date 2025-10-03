i Hans-Georg Egenolf hat die Redaktion unserer Zeitung über viele Jahre begleitet und geprägt. Jens Weber. MRV

Ein Kollege und Freund, der prägte: Die Rhein-Zeitung verabschiedet sich von Hans Georg Egenolf. Was bleibt, ist der Dank für seine Menschlichkeit und die Lehren, die er hinterlässt.

Die Redaktion unserer Zeitung muss Abschied nehmen von Hans Georg Egenolf, der nach schwerer Krankheit gestorben ist. „jgm“, so sein Kürzel, das wie seine Autorenzeile viele Texte begleitete, war zunächst in Diez und Bad Ems als Berichterstatter im Einsatz, bevor er eine erste Führungsaufgabe im Westerwaldkreis übernahm, später war er Redaktionsleiter im Rhein-Lahn-Kreis, ab 2023 leitete er den Verbund Mittelrhein-Hunsrück.







