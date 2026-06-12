L335 ab Montag voll gesperrt
Warum Straße nach Dachsenhausen wieder dichtmacht
Archivfoto: Die Sanierung der L335 zwischen Braubach und Dachsenhausen ist zwar abgeschlossen, doch nun muss die Strecke noch ma
Archivfoto: Die Sanierung der L335 zwischen Braubach und Dachsenhausen ist zwar abgeschlossen, doch nun muss die Strecke noch mal voll gesperrt werden.
Mira Zwick

Kaum ist die Sanierung abgeschlossen, steht die nächste Sperrung an. Auf der L335 zwischen Braubach und Dachsenhausen müssen Autofahrer mehrere Tage Umwege in Kauf nehmen. Hintergrund sind Arbeiten, die bislang nicht erledigt werden konnten.

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Kaum sind die Arbeiten auf der B42 in Braubach abgeschlossen, müssen sich die Verkehrsteilnehmer auf neue Einschränkungen einstellen. Die Landesstraße 335 zwischen Braubach und Dachsenhausen wird von Montag, 15. Juni, bis einschließlich Donnerstag, 18.

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