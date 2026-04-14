Gegen das Vergessen Warum Schülervertreter in Diez Stolpersteine putzen Mariam Nasiripour 14.04.2026, 16:00 Uhr

i Den schmutzigen Stolpersteinen rückten die Schüler der Kreis-Schülervertretung in Diez mit Schwamm, Putzstein und Zahnbürste zu Leibe. Mariam Nasiripour

Ein turnusgemäßes Treffen der Kreis-Schülervertretung wird von den Schülern in Diez dazu genutzt, Stolpersteine zu putzen. Ein besonderer ehrenamtlicher Einsatz.

Die Kreis-Schülervertretung (KSV) Rhein-Lahn trifft sich vier Mal im Jahr zu einer Sitzung, um schulische Probleme zu besprechen und die Zusammenarbeit zwischen den Schulen im Rhein-Lahn-Kreis zu fördern. Nach der dritten Sitzung in diesem Jahr im Sophie-Hedwig-Gymnasium in Diez trafen sich die Mitglieder zu einer außerschulischen, ehrenamtlichen Tätigkeit auf dem Diezer Marktplatz.







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