Ein turnusgemäßes Treffen der Kreis-Schülervertretung wird von den Schülern in Diez dazu genutzt, Stolpersteine zu putzen. Ein besonderer ehrenamtlicher Einsatz.
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Die Kreis-Schülervertretung (KSV) Rhein-Lahn trifft sich vier Mal im Jahr zu einer Sitzung, um schulische Probleme zu besprechen und die Zusammenarbeit zwischen den Schulen im Rhein-Lahn-Kreis zu fördern. Nach der dritten Sitzung in diesem Jahr im Sophie-Hedwig-Gymnasium in Diez trafen sich die Mitglieder zu einer außerschulischen, ehrenamtlichen Tätigkeit auf dem Diezer Marktplatz.