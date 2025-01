Hausgemachtes Problem Warum liegt in Limburg oft so viel Müll herum? Stefan Dickmann 15.01.2025, 06:00 Uhr

i Einer der neuen Mülleimer der Stadt Limburg auf dem Kornmarkt in der Altstadt. Stefan Dickmann

Auch die Domstadt wird von illegalen Müllablagerungen nicht verschont. Erstaunlich ist: Je schneller der Abfall weggeräumt wird, desto schneller taucht neuer Unrat auf

Immer wieder beschweren sich Bürger über zu viel Müll in Limburg. Auch der Magistrat macht in einem Bericht daraus keinen Hehl, denn die Ursache ist offenkundig hausgemacht: „Diese Effekte der Vermüllung des öffentlichen Raums durch – in der Regel – direkte Anwohner und Anlieger hat seit Corona sehr stark zugenommen“, heißt es in dem Bericht, den die Stadtverordneten auf Initiative der Grünen angefordert hatten.

