Schulbezirk im Wandel
Warum Kesterter Erstklässler künftig nach Kamp sollen
Wo heute das Rathaus untergebracht ist, gingen die Kinder in Kestert früher zur Schule. Heute werden sie in St. Goarshausen in d
Wo heute das Rathaus untergebracht ist, gingen die Kinder in Kestert früher zur Schule. Heute werden sie in St. Goarshausen in der Loreleyschule eingeschult. Doch nach den Wünschen vieler Kesterter Eltern soll der Nachwuchs künftig in Kamp-Bornhofen in seine Schullaufbahn starten. Das wünscht sich Linda Runkel für ihren Sohn Leonard. Ortsbürgermeister Uwe Schwarz unterstützt die Familien bei ihrem Wunsch.
Mira Zwick

Kürzere Wege, mehr Flexibilität: Kesterter Eltern wünschen sich eine andere Grundschule für ihre Kinder. Auch die Kommunalpolitik beschäftigte sich mit dem Thema und fasste eine Entscheidung mit Folgen für zwei Schulstandorte.

Lesezeit 3 Minuten
Wo das eigene Kind die Grundschule besucht, liegt nicht in der Entscheidung der Eltern. Es hängt vom Wohnort ab und welchem Schulbezirk die Gemeinde zugeordnet ist. Doch nichts ist in Stein gemeißelt, wie das Beispiel Kestert zeigt. Bislang startet der Kesterter Nachwuchs seine Schullaufbahn auf der Loreleyschule in St.
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