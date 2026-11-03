Kürzere Wege, mehr Flexibilität: Kesterter Eltern wünschen sich eine andere Grundschule für ihre Kinder. Auch die Kommunalpolitik beschäftigte sich mit dem Thema und fasste eine Entscheidung mit Folgen für zwei Schulstandorte.
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Wo das eigene Kind die Grundschule besucht, liegt nicht in der Entscheidung der Eltern. Es hängt vom Wohnort ab und welchem Schulbezirk die Gemeinde zugeordnet ist. Doch nichts ist in Stein gemeißelt, wie das Beispiel Kestert zeigt. Bislang startet der Kesterter Nachwuchs seine Schullaufbahn auf der Loreleyschule in St.