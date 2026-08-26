Mehr Präsenz gefordert „Warum ist die Kriminalität in Limburg so hoch?“ Stefan Dickmann 26.08.2026, 06:00 Uhr

i Zwei Polizisten gehen über den Bahnhofsplatz in Limburg. Hier wünscht sich die Limburger Politik mehr Präsenz. Stefan Dickmann

Die Sicherheitslage am Limburger Bahnhof stand im Mittelpunkt einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Domstadt. Umstritten war dabei die Frage nach der Präsenz der Polizei.

Über die Sicherheitslage in Limburg haben der Präsident des Polizeipräsidiums Westhessen, Björn Gutzeit, und die Leiterin der Polizeidirektion Limburg-Weilburg, Mona Mai, eine Stunde lang den Haupt- und Finanzausschuss informiert. Eine wesentliche Erkenntnis des Abends: Es gibt Uneinigkeit in einer zentralen Frage.







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