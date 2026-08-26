Die Sicherheitslage am Limburger Bahnhof stand im Mittelpunkt einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Domstadt. Umstritten war dabei die Frage nach der Präsenz der Polizei.
Lesezeit 3 Minuten
Über die Sicherheitslage in Limburg haben der Präsident des Polizeipräsidiums Westhessen, Björn Gutzeit, und die Leiterin der Polizeidirektion Limburg-Weilburg, Mona Mai, eine Stunde lang den Haupt- und Finanzausschuss informiert. Eine wesentliche Erkenntnis des Abends: Es gibt Uneinigkeit in einer zentralen Frage.