Jüngst waren wieder Wildschweine in Lahnstein unterwegs. Kein Einzelfall, sondern Symptom einer allgemeinen Entwicklung: Die Bestände wachsen und mit ihnen mögliche Konflikte in Wohngebieten. Warum es Wildschweine immer mehr in Wohngebiete zieht.
Allein die Vorstellung ist beunruhigend: In den frühen Morgenstunden oder bei abendlicher Dämmerung erklingt plötzlich ein tiefes, sonores Grunzen. Nur wenige Meter entfernt steht eine Rotte Wildschweine – wie zuletzt im Wohngebiet Allerheiligenberg. Doch dieser Vorfall ist kein Einzelfall.