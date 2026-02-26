Schwarzwild in Lahnstein 
Warum es Wildschweine immer mehr in Wohngebiete zieht
Die äußeren Bedingungen für Wildschweine sind günstig, die Population steigt in fast ganz Mitteleuropa. Immer öfter sind die Tiere auch in und um Wohnsiedlungen zu sehen. (Symbolbild)
Gregor Fischer. picture alliance / Gregor Fischer/dpa

Jüngst waren wieder Wildschweine in Lahnstein unterwegs. Kein Einzelfall, sondern Symptom einer allgemeinen Entwicklung: Die Bestände wachsen und mit ihnen mögliche Konflikte in Wohngebieten. Warum es Wildschweine immer mehr in Wohngebiete zieht.

Lesezeit 3 Minuten
Allein die Vorstellung ist beunruhigend: In den frühen Morgenstunden oder bei abendlicher Dämmerung erklingt plötzlich ein tiefes, sonores Grunzen. Nur wenige Meter entfernt steht eine Rotte Wildschweine – wie zuletzt im Wohngebiet Allerheiligenberg. Doch dieser Vorfall ist kein Einzelfall.

