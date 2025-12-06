Unfälle in Diez Warum es an der Kreuzung B54/L318 häufig kracht Daniel Rühle 06.12.2025, 18:00 Uhr

i An der Einmündung der L318 und der B54 in Diez kracht es häufig. Das zeigen auch die Zahlen der Polizei. Rolf-Peter Kahl

Auf der B54 im Einmündungsbereich der L318 kracht es häufig. Für die Polizei ist es mittlerweile eine Unfallhäufungsstelle. Doch warum kommt es dort immer wieder zu Unfällen mit Blechschäden und sogar Leicht- und Schwerverletzten?

Nach dem Unfall am Montag, 1. Dezember, mit mehreren leicht verletzten Personen und einem Schaden in Höhe von 14.000 Euro am Einmündungsbereich der B54 und der L318 in Diez haben wir bei der Polizei nachgefragt, wie gefährlich die Bundesstraße im Bereich Diez ist – und wie oft es zu Unfällen kommt.







