Immer wieder liest man davon, dass es nicht genug Erzieher gibt und Kitas bei Krankheitsfällen für einen oder zwei Tage schließen müssen. Doch nicht so in der VG Aar-Einrich. Das lobte nun auch Bildungsminister Sven Teuber in Allendorf.

Mit einem Besuch in der Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ in Allendorf und in der Kita St. Martin in Bassenheim (Kreis Mayen-Koblenz) hat der rheinland-pfälzische Bildungsminister Sven Teuber seine Kita-Verlässlichkeitstour gestartet. Ziel dieser Gesprächsreihe ist es, landesweit Einrichtungen und Träger kennenzulernen, sich über deren Konzepte auszutauschen und Anregungen für eine verlässliche Kinderbetreuung zu sammeln. „Zwei Einrichtungen, zwei Träger, zwei Orte, die Zuverlässigkeit mit großem Engagement leben – das habe ich heute zum Start meiner Kita-Verlässlichkeitstour erleben dürfen. Dieses Engagement ist nicht selbstverständlich, und dafür danke ich allen Verantwortlichen herzlich“, erklärte der Minister.

Fokus auf Verlässlichkeit und Fachkräfte

Die Tour soll aufzeigen, wie Kitas im Land mit den Herausforderungen von Personalplanung, Vertretungsregelungen und pädagogischen Konzepten umgehen. „Gemeinsam gilt es, Potenziale zu entdecken – das steht im Vordergrund. So können wir Erkenntnisse sammeln, wie wir gemeinsam noch bessere Verlässlichkeit in die Kitas bringen“, so Teuber. Eine verlässliche Betreuung sei entscheidend, damit Kinder von Anfang an beste Bildungschancen erhalten, Eltern Familie und Beruf vereinbaren können und die Arbeit der Fachkräfte planbar und attraktiv bleibt. Dazu beteiligt sich das Land Rheinland-Pfalz unter anderem an den Kosten für Vertretungskräfte und unterstützt den Ausbau multiprofessioneller Teams.

Das Konzept der Verbandsgemeinde Aar-Einrich

In der Kita „Kleine Strolche“ informierte sich der Minister insbesondere über das Vertretungskonzept der Verbandsgemeinde (VG) Aar-Einrich. Bürgermeister Lars Denninghoff begrüßte die Gäste und hob den Einsatz der Mitarbeiter hervor: „Ohne das enorme Engagement der Erzieherinnen und Erzieher sowie der Verwaltung wäre es nicht möglich, spontan auf Personalengpässe zu reagieren und verlässliche Öffnungszeiten anzubieten.“

Bianca Bremser aus dem Fachbereich der VG stellte die Details vor: Seit 2016 setzt man dort auf eine Überpersonalisierung von rund 10 bis 20 Prozent über dem gesetzlichen Stellenschlüssel hinaus. Dies ermöglicht es, Urlaubs- und Krankheitszeiten sowie Fortbildungen planbarer einzubeziehen. Ziel sei es, Vertretungen möglichst durch Fachkräfte zu sichern, die einen Bezug zur jeweiligen Einrichtung und zu den Kindern haben. Ergänzend greift man auf Hilfskräfte oder Studenten zurück, die flexibel einsetzbar sind. „Mit diesem Konzept fahren wir gut, können aber auch nicht alles abdecken“, so Bremser.

Dass dieses Modell wirkt, zeigt sich auch daran, dass sich aktuell Erzieherinnen und Erzieher bei der Verbandsgemeinde bewerben, obwohl keine Stellen vakant sind. „Das ist heutzutage ein Luxus“, sagte Bremser.

Finanzielle Risiken und offene Fragen

Allerdings ist das Konzept auch mit finanziellen Belastungen verbunden. Büroleiter Stefan Nickel machte deutlich, dass die Verbandsgemeinde das finanzielle Risiko trage, welches sich in einem mittleren fünfstelligen Bereich bewege. Bürgermeister Denninghoff forderte daher, dass sich das Land stärker an der Abfederung dieser Kosten beteiligen solle.

Neben den finanziellen Fragen kamen auch organisatorische Herausforderungen zur Sprache. Kritisch äußerten sich Vertreter der Verbandsgemeinde über den hohen Verwaltungsaufwand, insbesondere wenn Vertretungskräfte in verschiedenen Einrichtungen eingesetzt werden. Auch die umfangreiche Dokumentationspflicht sowie jährliche Nachweise, etwa im Bereich Brandschutz, wurden bemängelt.

i Alle Beteiligten gruppierten sich zum Erinnerungsfoto. Chantal Wick (VG Aar-Einrich, von links), Joachim Egert (KiTa Zweckverband Aar-Einrich), Peggy Hannig (Leiterin KiTa Allendorf), Bildungsminister Sven Teuber, Lars Denninghoff (Bürgermeister VG Aar-Einrich), Landrat Jörg Denninghoff, Marc-André Kubitza (Beigeordneter VG Aar-Einrich), Jasmin Spitz (VG Aar-Einrich) sowie sitzend Bianca Bremser (VG Aar-Einrich) und Xenia Roth (Bildungsministerium RLP). Christopher Kahl

Joachim Egert, Vorsitzender des Kita-Zweckverbandes Aar-Einrich, machte deutlich, dass Flexibilität oft an einzelnen handelnden Personen hänge. Ministerialreferentin Xenia Roth wies darauf hin, dass die Strukturen überprüft und die Kommunikation zwischen Behörden und Einrichtungen verbessert werden müssten.

Minister betont Dialogbereitschaft

Minister Teuber nahm die Anregungen auf und versprach, die Punkte in die weitere Arbeit einfließen zu lassen. „Es gilt, das Loch zwischen Kommune, Kreis und Land zu schließen – auch in der Kommunikation. Dort darf es keine Lücken geben“, betonte er. Ziel müsse es sein, Rahmenbedingungen zu schaffen, die einerseits Planungssicherheit gewährleisten und andererseits das Engagement der Träger vor Ort stärken.

Zum Abschluss lobte der Minister ausdrücklich die Arbeit der Verbandsgemeinde Aar-Einrich. „Sie zeigen, wie es im ländlichen Raum geht. Andere Träger können von Ihrem Know-how profitieren“, sagte Teuber und kündigte an, das Thema auch auf einer Trägerkonferenz weiter zu vertiefen.

Tour wird fortgesetzt

Die Kita-Verlässlichkeitstour wird in den kommenden Monaten mit weiteren Besuchen in Rheinland-Pfalz fortgesetzt. Dabei will der Minister weitere Konzepte kennenlernen, um sie in die landesweite Diskussion einzubringen. „Man muss solch ein Konzept wollen – auch mit dem finanziellen Risiko“, lautete das Fazit des Tages.