Kaum ein Konzertort verbindet Musik, Mythos und Natur so eindrucksvoll wie die Loreley-Freilichtbühne. Tausende Fans reisen jedes Jahr ins Mittelrheintal – und viele kommen wieder. Die Bühne ist längst mehr als nur ein Veranstaltungsort.
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Sie gehört zu den spektakulärsten Open-Air-Spielstätten Deutschlands: Die Loreley-Freilichtbühne. Durch ihre einzigartige Lage im Herzen des Welterbes Oberes Mittelrheintal, die besondere, amphitheaterähnliche Architektur und ihre starke kulturelle Prägung ist sie weit mehr als nur eine Bühne im Grünen.