Konzerte mit Strahlkraft Warum die Loreley-Freilichtbühne Menschen anzieht Mira Zwick 08.05.2026, 18:00 Uhr

i Für Ulrike Dallmann ist die Loreley-Freilichtbühne ein wichtiger Motor für den Tourismus in der Region. Ihr Büro auf dem Loreleyplateau grenzt direkt an den Veranstaltungsort an. Mira Zwick

Kaum ein Konzertort verbindet Musik, Mythos und Natur so eindrucksvoll wie die Loreley-Freilichtbühne. Tausende Fans reisen jedes Jahr ins Mittelrheintal – und viele kommen wieder. Die Bühne ist längst mehr als nur ein Veranstaltungsort.

Sie gehört zu den spektakulärsten Open-Air-Spielstätten Deutschlands: Die Loreley-Freilichtbühne. Durch ihre einzigartige Lage im Herzen des Welterbes Oberes Mittelrheintal , die besondere, amphitheaterähnliche Architektur und ihre starke kulturelle Prägung ist sie weit mehr als nur eine Bühne im Grünen.







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