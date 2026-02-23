50.000 Fälle im Jahr 2025: Warum die Limburger Notaufnahme am Limit ist
50.000 Fälle im Jahr 2025
Warum die Limburger Notaufnahme am Limit ist
Akute Schmerzen, die kaum auszuhalten sind: Ab in die Notaufnahme. Das Limburger St.-Vincenz-Krankenhaus ist die Anlaufstelle in der Region für Patienten. Doch es sind 50.000 Notfälle pro Jahr. Auf Dauer nicht leistbar, Arbeiten am Limit.
Lesezeit 3 Minuten
Die ältere Frau hat starke Schmerzen. Seit Monaten quäle sie sich, berichtet sie. Vielleicht sind es die Nieren, die wehtun, vielleicht irgendetwas im Bauch. Sie weiß es nicht, aber sie will die Schmerzen nicht mehr länger aushalten müssen. Deshalb ist sie an diesem Nachmittag in die Notaufnahme des Limburger Krankenhauses gekommen.