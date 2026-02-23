50.000 Fälle im Jahr 2025 Warum die Limburger Notaufnahme am Limit ist 23.02.2026, 12:00 Uhr

i Der Chefarzt in der Zentralen Notaufnahme, Sven Antweiler, untersucht und entscheidet, ob ein Patient ambulant behandelt oder stationär aufgenommen wird. Anken Bohnhorst

Akute Schmerzen, die kaum auszuhalten sind: Ab in die Notaufnahme. Das Limburger St.-Vincenz-Krankenhaus ist die Anlaufstelle in der Region für Patienten. Doch es sind 50.000 Notfälle pro Jahr. Auf Dauer nicht leistbar, Arbeiten am Limit.

Die ältere Frau hat starke Schmerzen. Seit Monaten quäle sie sich, berichtet sie. Vielleicht sind es die Nieren, die wehtun, vielleicht irgendetwas im Bauch. Sie weiß es nicht, aber sie will die Schmerzen nicht mehr länger aushalten müssen. Deshalb ist sie an diesem Nachmittag in die Notaufnahme des Limburger Krankenhauses gekommen.







Artikel teilen

Artikel teilen