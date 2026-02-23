50.000 Fälle im Jahr 2025
Warum die Limburger Notaufnahme am Limit ist
Der Chefarzt in der Zentralen Notaufnahme, Sven Antweiler, untersucht und entscheidet, ob ein Patient ambulant behandelt oder st
Der Chefarzt in der Zentralen Notaufnahme, Sven Antweiler, untersucht und entscheidet, ob ein Patient ambulant behandelt oder stationär aufgenommen wird.
Anken Bohnhorst

Akute Schmerzen, die kaum auszuhalten sind: Ab in die Notaufnahme. Das Limburger St.-Vincenz-Krankenhaus ist die Anlaufstelle in der Region für Patienten. Doch es sind 50.000 Notfälle pro Jahr. Auf Dauer nicht leistbar, Arbeiten am Limit.

Lesezeit 3 Minuten
Die ältere Frau hat starke Schmerzen. Seit Monaten quäle sie sich, berichtet sie. Vielleicht sind es die Nieren, die wehtun, vielleicht irgendetwas im Bauch. Sie weiß es nicht, aber sie will die Schmerzen nicht mehr länger aushalten müssen. Deshalb ist sie an diesem Nachmittag in die Notaufnahme des Limburger Krankenhauses gekommen.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungGesundheit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren