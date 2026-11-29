Drei Jahre lang waren die Burgspiele ein kulturelles Aushängeschild Braubachs. Nun ist überraschend Schluss. Während die Deutsche Burgenvereinigung eigene Pläne verfolgt, sitzt beim Kulturverein die Enttäuschung tief. Was ist passiert?
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Die Burgspiele in Braubach, wie viele sie kennen, sind Geschichte. Dies teilten der veranstaltende Verein zur Kulturpflege Mittelrhein, die Stadt Braubach als Trägerin der Burgspiele sowie die Deutsche Burgenvereinigung (DBV) mit dem Europäischen Burgeninstitut (EBI) mit.