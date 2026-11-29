Schluss mit dem Theater Warum die Burgspiele in Braubach wohl Geschichte sind Mira Zwick 29.11.2026, 13:48 Uhr

i „Don Camillo und seine Herde“ war das erste Schauspiel, das im Rahmen der Burgspiele 2024 im Innenhof der Philippsburg aufgeführt wurde, und der Auftakt für eine kulturelle Erfolgsgeschichte in Braubach. Nun ist Schluss mit (dem) Theater. (Archivfoto) Ulrike Bletzer

Drei Jahre lang waren die Burgspiele ein kulturelles Aushängeschild Braubachs. Nun ist überraschend Schluss. Während die Deutsche Burgenvereinigung eigene Pläne verfolgt, sitzt beim Kulturverein die Enttäuschung tief. Was ist passiert?

Die Burgspiele in Braubach, wie viele sie kennen, sind Geschichte. Dies teilten der veranstaltende Verein zur Kulturpflege Mittelrhein, die Stadt Braubach als Trägerin der Burgspiele sowie die Deutsche Burgenvereinigung (DBV) mit dem Europäischen Burgeninstitut (EBI) mit.







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