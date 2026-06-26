Hitze im Welterbe-Bad 
Warum der Freibadtag in Kamp schon um 4.32 Uhr beginnt
Schon lange bevor sich die Tore zum Welterbe-Bad in Kamp-Bornhofen öffnen, wird alles vorbereitet für den Besucheransturm.
Schon lange bevor sich die Tore zum Welterbe-Bad in Kamp-Bornhofen öffnen, wird alles vorbereitet für den Besucheransturm.
Thorsten Stötzer

Um 4.32 Uhr ist das Wasser im Welterbe-Bad wärmer als die Luft. Während die meisten noch schlafen, bereiten Ehrenamtliche das Freibad für bis zu 1500 Gäste vor. Die Hitzewelle bringt dabei nicht nur Menschen an ihre Grenzen.

Lesezeit 2 Minuten
Morgens, 4.32 Uhr in Kamp-Bornhofen. Die Sonne hat sich noch nicht über den Horizont gehievt, das Thermometer zeigt schon 24,2 Grad Lufttemperatur. Über Nacht hat sich das Wasser im Schwimmbecken des Welterbe-Bads gerade mal auf 29,8 Grad abgekühlt – fünf Grad wärmer als über Wasser.

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