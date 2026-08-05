Rhein in Flammen trotz Hitze
Warum Braubach am Feuerwerk festhalten kann
Ein Bild, dass es in diesem Jahr wohl wieder geben wird: Feuerwerk in Braubach zu Rhein in Flammen.
Ein Bild, dass es in diesem Jahr wohl wieder geben wird: Feuerwerk in Braubach zu Rhein in Flammen.
Markus Fischer. Fischer Markus

Die Hitze setzt der Region zu, der Rhein führt Niedrigwasser. Dennoch spricht derzeit vieles dafür, dass das Feuerwerk in Braubach – Höhepunkt des Jubiläumswochenendes 750 Jahre Stadtrechte – stattfinden kann – mit ausgefeiltem Brandschutzkonzept.

Lesezeit 3 Minuten
Die braunen Grashalme knistern unter den Füßen, die Wiesen in den Braubacher Rheinanlagen sind ausgedörrt. Der Rhein hat sich mit seinem Rekordtief in die Mitte des Flussbettes zurückgezogen. Hitze und Trockenheit haben die Region fest im Griff: Schlechter könnten die Vorzeichen für Rhein in Flammen kaum sein.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungFreizeit
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren