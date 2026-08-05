Rhein in Flammen trotz Hitze Warum Braubach am Feuerwerk festhalten kann Mira Zwick 05.08.2026, 14:00 Uhr

i Ein Bild, dass es in diesem Jahr wohl wieder geben wird: Feuerwerk in Braubach zu Rhein in Flammen. Markus Fischer. Fischer Markus

Die Hitze setzt der Region zu, der Rhein führt Niedrigwasser. Dennoch spricht derzeit vieles dafür, dass das Feuerwerk in Braubach – Höhepunkt des Jubiläumswochenendes 750 Jahre Stadtrechte – stattfinden kann – mit ausgefeiltem Brandschutzkonzept.

Die braunen Grashalme knistern unter den Füßen, die Wiesen in den Braubacher Rheinanlagen sind ausgedörrt. Der Rhein hat sich mit seinem Rekordtief in die Mitte des Flussbettes zurückgezogen. Hitze und Trockenheit haben die Region fest im Griff: Schlechter könnten die Vorzeichen für Rhein in Flammen kaum sein.







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