Vollsperrung der L335 Warum Baustelle bei Braubach vier Monate länger dauert 10.11.2025, 21:00 Uhr

i Die letzten Arbeiten werden fertiggestellt, bevor asphaltiert werden kann. Mira Zwick

Die Sanierung der L335 zwischen Braubach und Dachsenhausen zieht sich länger hin als geplant. Aufwendige Felsarbeiten und Schäden am neuen Schmutzwasserkanal sorgten für Verzögerungen. Wir haben mit dem LBM-Leiter über den Stand der Dinge gesprochen.

Ein lang ersehntes Weihnachtsgeschenk für die Pendler: Am 19. Dezember soll endlich die L335, die Verbindung von Braubach nach Dachsenhausen, wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das Ende der Sanierung wird von vielen Pendlern sehnlich erwartet.







