Warum Baustelle bei Braubach vier Monate länger dauert

Die Sanierung der L335 zwischen Braubach und Dachsenhausen zieht sich länger hin als geplant. Aufwendige Felsarbeiten und Schäden am neuen Schmutzwasserkanal sorgten für Verzögerungen. Wir haben mit dem LBM-Leiter über den Stand der Dinge gesprochen.
Lesezeit 4 Minuten
Ein lang ersehntes Weihnachtsgeschenk für die Pendler: Am 19. Dezember soll endlich die L335, die Verbindung von Braubach nach Dachsenhausen, wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das Ende der Sanierung wird von vielen Pendlern sehnlich erwartet.